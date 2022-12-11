Армия Армия Армия

Осадки в виде «Града»: кадры стрельбы российских РСЗО в зоне спецоперации

16:00 11.12.2022
Боевые машины ВДВ работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Минобороны России публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск РФ в ходе специальной военной операции.

Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, противника.

Боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских боевиков в зоне СВО. Боевые расчеты 2Б11 ЮВО уничтожили командный пункт противника, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:29 В стране и мире
Видео
В OBI рассказали о причинах и последствиях пожара в магазине в Химках
16:23 В стране и мире
Видео
Чертово колесо: МЧС показало кадры спасения застрявших в аттракционе пассажиров в Ярославле
14:49 В стране и мире
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора Путина и Эрдогана
13:45 Армия
МО РФ сообщило о поражении двух украинских артбатарей в районах Северска и Красного Лимана
15:01 В стране и мире
Песков заявил, что Россия не нуждается в любви коллективного Запада
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.