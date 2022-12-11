Осадки в виде «Града»: кадры стрельбы российских РСЗО в зоне спецоперации

Боевые машины ВДВ работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Минобороны России публикует видео боевой работы расчетов самоходных реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» Воздушно-десантных войск РФ в ходе специальной военной операции.

Цели противника подавляются огнем реактивных систем залпового огня. 122-мм реактивные снаряды поражают командные пункты и районы сосредоточения сил, артиллерийские и минометные батареи, противника.

Боевые машины работают как днем, так и в темное время, выполняя по пять-шесть огневых задач в течении суток. После залпа машины скрытно меняют позицию, перезаряжаются, и наносят новый удар.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 120-миллиметровых минометов 2Б11 Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций украинских боевиков в зоне СВО. Боевые расчеты 2Б11 ЮВО уничтожили командный пункт противника, а также нанесли огневое поражение скоплению сил и техники врага на Запорожском направлении.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов