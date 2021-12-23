Басурин рассказал о нанятой Киевом американской ЧВК

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в беседе со «Звездой» заявил, что на территории Донбасса действует американская частная военная компания Greystone. Басурин считает, что Киев может использовать наемников для организации на территории непризнанной республики провокации с применением химического оружия.

«Это американская частная военная компания. Старое название - "Дикие гуси". Это наемники, которых ЦРУ уже долгое время использует для проведения спецопераций. В этой ЧВК могут быть граждане со всего мира, но мы подтверждаем факт того, что это американская компания. Кстати, Госдеп выпустил официальное заявление с опровержением факта присутствия данной ЧВК. Это говорит о том, что мы сказали правду», - заявил Басурин.

Ранее Басурин заявил о том, что первая партия химического оружия была поставлена в Борисполь самолетами США в октябре этого года. После этого была доставлена партия колб с химоружием, которые могли заряжаться в гранатометы и сбрасываться с беспилотников.