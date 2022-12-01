Программа социальной газификации в России стала бессрочной
Правительство Российской Федерации по поручению президента Владимира Путина сделало бессрочной программу социальной газификации. Она также расширена на медицинские и образовательные учреждения. Об этом в четверг сообщили в кабмине.
«Речь идет о детских садах, школах, поликлиниках, больницах, фельдшерско-акушерских пунктах, отделениях врачей общей практики и врачебных амбулаториях, расположенных в газифицированных населенных пунктах», - говорится в постановлении Михаила Мишустина.
Теперь медицинским и образовательным учреждениям не придется платить за проведение газопровода до границ земельных участков, на которых они расположены, а также за само подключение зданий к газораспределительным сетям.
Ранее «Звезда» рассказывала, как города в Запорожье вновь подключают к газовой сети. Голубое топливо приходит в жилые дома, социальные объекты и предприятия пищевой промышленности.