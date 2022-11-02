Тепло в каждый дом: как города в Запорожье вновь подключают к газовой сети

Подача газа в Бердянск и другие города прекратилась в марте из-за боевых действий.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Виток переключателя, щелчок и вспышка голубого пламени. В Бердянске ее ждали долгие восемь месяцев.

Для семьи Агафоновых газ жизненно необходим. Анжела — инвалид первой группы, почти все время в постели, передвигается с трудом. Как и ее бабушка — ветеран Великой Отечественной войны Антонина Николаевна. Последнюю неделю обе согревались тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. В остывшей квартире и без того слабое здоровье могло не выдержать. Но теперь все позади. Город снова газифицирован.

«Все очень рады. Бегали, вызывали с работы. Только чтобы подключили. Хоть у нас и два этажа, но все равно... Огромное спасибо России. Огромное. Мы очень рады. Надеемся, что все будет хорошо», — говорит жительница Бердянска Инна Агафонова.

Подачу газа с трепетом ждали и в городском гериатрическом пансионате. В нем живет 240 постояльцев пожилого возраста, из них 170 нуждаются в постоянном уходе. Питание, отопление и часть оборудования здесь полностью зависит от газовой трубы. В канун заморозков в пансионате подготовились к худшему сценарию — запаслись дровами. Но они не понадобились. На выходных котельная заработала в полную силу.

«Это было в выходной день и люди вышли... Весь коллектив вышел. Вся котельная. Тут все были», — рассказывает директор Бердянского гериатрического пансионата Елена Катридж.

Доставка голубого топлива в город внезапно прекратилась еще 7 марта. Трубопровод, проложенный в Бердянск через Донецкую народную республику, был поврежден из-за боевых действий. Весь город и ближайшие районы погрузились в газовую блокаду. Уже под крылом России подача началась по новой магистрали.

«На сегодня подключено уже больше 350 многоэтажных домов. У нас всего их 528... Процентов 65 квартир у нас уже подключены и около двух тысяч частных домов», — отмечает глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко.

Параллельно с жилыми домами идет подключение и социальных объектов. Часть школ, больниц и детских садов уже газифицированы. На очереди — важные для всего региона предприятия пищевой промышленности.

Последние восемь месяцев Бердянский хлебокомбинат, который носит стратегическое значение, работал исключительно на печном отоплении. Запуск газовой котельной позволит увеличить рабочие места и производство почти в четыре раза.

Перебои в работе комбината могут вызвать социальное напряжение во всем регионе. Чтобы в безгазовый период конвейер не остановился, на предприятии экстренно перевели все производство на твердотопливные печи. Их производительность ограничена шестью тоннами продукции ежедневно. С запуском газовой котельной комбинат вернется в свой привычный ритм работы. Основная продукция комбината — это, естественно, хлеб. Белый, черный, багет или батон. Все производство автоматизировано. Всего планируется выпускать до 22 тонн хлебобулочных изделий ежедневно.

«Это позволит увеличить зарплату трудовому коллективу. Так как при цене буханки в 26 гривен за 0,5 кг и объеме в шесть тонн это было сделать нереально. То есть за счет увеличения объема выпуска продукции мы планируем платить достойную зарплату», — поясняет сотрудник Бердянского хлебокомбината.

Российский газ дошел и до других городов Запорожской области. В Мелитополь он начал поступать с 31 октября.

«Коммунальные объекты уже работают. Больницы, школы, тепловые сети и другие учреждения, которые подключены. Это стало возможным благодаря активной, очень мотивированной работе подрядчиков, и, конечно же, правительству Российской Федерации», — говорит врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

В ближайшие дни голубое топливо придет в Токмак и Энергодар. К началу отопительного сезона весь регион будет полностью газифицирован. Протяженность новой газовой ветки уже составила больше 100 километров.