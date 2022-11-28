В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве женщина была в наркотическом опьянении

Ян Брацкий
15:23 28.11.2022
В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве женщина была в наркотическом опьянении
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка в Москве, находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявили в столичной прокуратуре.

Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы на улице Свободы накануне вечером. Управлявшая автомобилем Kia водитель, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в этот момент находилась женщина с двумя детьми. Мать и один ребенок погибли на месте, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.

«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Расследованием уголовного дела займется Следственный комитет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:24 В стране и мире
Путин наградил создателя пистолета Лебедева орденом «За военные заслуги»
15:23 В стране и мире
Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве женщина была в наркотическом опьянении
14:22 В стране и мире
В Турции загорелся химический завод
14:19 В стране и мире
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
14:09 Армия
Видео
В Минобороны России сообщили о провале атак и контратак врага на четырех направлениях
Популярное
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Видео
Готовивший теракт в Мелитополе признался, что на Украине его «отмазали» от грабежа
Видео
Инструктор объяснил, как обращаться с гранатой во время реальных боев
Видео
Удар ракетами «воздух-земля»: кадры боевой работы Су-25 ВКС РФ в зоне спецоперации
Видео
Разведка, корректировка огня и передача данных: на что способны БПЛА «Москит»
Андрей Разин проиграл суд за права на песни «Ласкового мая»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.