Сбившая мать с детьми на тротуаре в Москве женщина была в наркотическом опьянении

В ближайшее время подозреваемой будет предъявлено обвинение за нарушение ПДД, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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Женщина, насмерть сбившая мать и ребенка в Москве, находилась за рулем в состоянии наркотического опьянения. Об этом заявили в столичной прокуратуре.

Смертельное ДТП произошло на северо-западе Москвы на улице Свободы накануне вечером. Управлявшая автомобилем Kia водитель, не справилась с управлением и выехала на тротуар, где в этот момент находилась женщина с двумя детьми. Мать и один ребенок погибли на месте, второй выжил, но с травмами оказался в больнице.

«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Расследованием уголовного дела займется Следственный комитет. Как сообщили в прокуратуре Москвы, женщине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.