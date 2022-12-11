Достать зонты: москвичей предупредили о тропических ливнях после снегопада

В понедельник будет установлен абсолютный суточный рекорд выпадения осадков за всю столичную метеоисторию декабря, сказал специалист.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в воскресенье повысится температура воздуха и пройдут осадки после снегопадов. Более того, синоптик посоветовал жителям столицы достать зонты, так как в Москву грядет тропический дождь в дни декабря.

«В понедельник достаем зонты, в разгар декабря москвичей ждет настоящий тропический дождь. На столицу прольется небывалое в первом зимнем месяце суточное количество осадков, по моделям это от 23 до33 миллиметров интенсивного облажного дождя, что составляет до 40-60% от всей месячной нормы», -сказал Тишковец в видеоролике в своем Telegram.

Специалист добавил, что 12 декабря будет установлен абсолютный суточный рекорд выпадения осадков за всю столичную метеоисторию декабря.

Ранее в аэропортах Москвы задержали 51 рейс из-за снегопада. Отмечается, что шесть рейсов задержаны.