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От тепловизоров до жгутов-турникетов: что входит в новый стандарт обеспечения участников СВО

Константин Исаев
10:21 11.12.2022
В частности, в войска поступают три вида печей для обогрева, утепленные помещения и сооружения, новая боевая экипировка.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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Новый стандарт обеспечения участников специальной военной операции показало Министерство обороны России. Призванным из запаса тыловикам объясняют, как должен быть одет и обут солдат, чем накормлен, и чем защищен.

В армии без полевой кухни - никуда. При этом индивидуальные наборы питания - тоже обязательная составляющая. Абсолютно новый армейский рацион питания для малых групп предназначен для питания двух бойцов в течение трех суток. Также впервые используют рыбные консервы, а любителям сладкого предлагается шоколадно-ореховая паста. Рацион разрабатывался с учетом опыта и пожеланий бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения спецоперации.

Кроме того, подготовлены новогодние солдатские подарки. Каждый военнослужащий получает и новую аптечку, в которой в два раза больше предметов. Обновленные перевязочные материалы, ножницы, и так называемый жгут-турникет с удобным зажимом. Рюкзаки для фронтовых медиков похожи на мини-госпиталь для оказания первой помощи, и все с учетом последнего боевого опыта.

«Основная задача там - это выжить и победить. Поэтому, как говорится, все средства хороши. Мы научились и вспомнили, что такое блиндаж, как он оборудуется, что туда необходимо для того, чтобы не замерзать. И как личный состав на переднем крае помыть, как приготовить пищу. Все это учитывается, разрабатываются совершенно новые концепции, подходы к эти вопросам. Мы до этого вели чуть другие спецоперации. Здесь совершенно другой противник, другой враг. И мы обучаемся тоже», - говорит начальник департамента ресурсного обеспечения МО РФ Алексей Лемякин.

Начальник департамента ресурсного обеспечения Минобороны уже три дня как с передовой. Учит мобилизованных офицеров, как согреть свои подразделения зимой. В войска поступают три вида печей для обогрева, утепленные помещения и сооружения, новая боевая экипировка. Тепловизоры, приборы ночного видения, оптические прицелы. Отечественная промышленность на ходу перестраивается, наращивает выпуск военной продукции. Качество контролирует Министерство обороны. Все это наши воины должны получить в ближайшее время.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

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