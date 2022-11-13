Банно-прачечный поезд: кадры работы комплекса МТО в зоне спецоперации
Данный железнодорожный комплекс позволяет организовать горячее питание, стирку и сушку одежды, а также электроснабжение населенного пункта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Уникальный железнодорожный банно-прачечный поезд в зоне проведения спецоперации выполняет задачи материально-технического обеспечения войск Центрального военного округа (ЦВО).
С первого дня СВО личный состав комплекса обеспечивает стирку, сушку, дезинфекцию вещевого имущества и организацию горячего питания. Кадры работы такого передвижного комплекса публикует Минобороны России.
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