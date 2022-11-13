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Банно-прачечный поезд: кадры работы комплекса МТО в зоне спецоперации

11:26 13.11.2022
Данный железнодорожный комплекс позволяет организовать горячее питание, стирку и сушку одежды, а также электроснабжение населенного пункта.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Уникальный железнодорожный банно-прачечный поезд в зоне проведения спецоперации выполняет задачи материально-технического обеспечения войск Центрального военного округа (ЦВО).

С первого дня СВО личный состав комплекса обеспечивает стирку, сушку, дезинфекцию вещевого имущества и организацию горячего питания. Кадры работы такого передвижного комплекса публикует Минобороны России.

© Минобороны России

Военнослужащие банно-прачечного поезда ежедневно организуют помывку более тысячи человек. Помимо этого, уникальный материально-технический комплекс оборудован дизельными генераторами. Это позволяет снабжать электричеством населенный пункт численностью до 1000 домовладений.

«Мы оказываем помощь и гражданскому населению, запитывая объекты гражданской инфраструктуры в местах временной стоянки, либо выполняя специальные задачи», - рассказал Сергей, начальник группы электроснабжения поезда МТО.

Он пояснил, что личный состав выполняет задачу по бесперебойному электроснабжению потребителей банно-прачечного передвижного комплекса.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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