Под рев турбин: кадры боевого дежурства истребителей Су-34 в зоне СВО

Летчики ВКС России ведут боевое дежурство, прикрывая наземные войска, ежедневно и в любую погоду.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Под рев турбин истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России взмывают в небо над зоной проведения Специальной военной операции. Боевое дежурство ведется круглосуточно несмотря на сложные погодные условия.

Самолеты Су-34 патрулируют воздушное пространство готовые в любой момент обнаружить и уничтожить противника. На вооружении истребителей стоят ракеты различного класса. Прикрытие с воздуха - один из залогов успешного наступления сухопутных войск.

Выполнив задачи патрулирования, Су-34 возвращаются на аэродромы базирования. На этот раз противник в зоне ведения дежурства не обнаружен.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры, на которых штурмовики Су-25 совершают боевой вылет и поражают неуправляемыми ракетами тяжелую бронетехника националистов. Пилотам удалось миновать обнаружение средствами ПВО и застать боевиков врасплох, приблизившись к их позициям на минимальной высоте.