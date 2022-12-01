Лукашенко: Украина под любым предлогом пытается втянуть войска стран НАТО в конфликт

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Белорусские силовые ведомства отмечают рост количества провокаций вблизи государственной границы с Украиной. Об этом заявил президент РБ Александр Лукашенко.

«Украина под любым предлогом, скорее всего, пытается втянуть войска государств - членов НАТО в конфликт. Все это подтверждается недавним падением ракеты на территорию Польши», - передает «Пул Первого» слова белорусского лидера.

Сегодня Александр Лукашенко проводит плановое совещание с силовым блоком, где планируется обсудить реагирование на новые угрозы для страны. Также рассмотрят вопросы обороны и военно-политической обстановки.

Напомним, 15 ноября в приграничном селе Пшеводув в Польше упали фрагменты двух ракет. В результате происшествия погибли два человека. Украина поспешила возложить ответственность за произошедшее на Россию. Минобороны РФ подчеркнуло, что наши Вооруженные силы не наносили удары по целям в районе украинско-польской границы, а демонстрируемые польскими СМИ обломки не имеют ничего общего с российскими средствами поражения. По мнению экспертов, на фотографиях с места происшествия в Пшеводуве изображены обломки украинской ракеты для комплекса С-300.