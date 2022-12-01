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Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео

10:47 01.12.2022
Через некоторые время военнослужащие направились к месту попадания снаряда. На видео - разрушенное здание, превратившееся в груду бетона.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало видео артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов, который начался прямо во время интервью с российским военнослужащим в Новой Каховке в Херсонской области.

«Бьют по жилому сектору. Здесь находятся мирные жители, которые еще не смогли покинуть этот район», - сказал боец ВС РФ после произошедшего.

Через некоторые время военнослужащие направились к месту попадания снаряда. На видео - разрушенное здание, превратившееся в груду бетона.

Как отметили в МО, в настоящий момент российские подразделения на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые совершают рейды в район Каховской гидроэлектростанции.

После того как очередная попытка националистов приблизиться к дамбе провалилась, подразделения ВСУ продолжили наносить удары по жилым кварталам, в которых все еще остается мирное население.

В августе во время прощания с Ольгой «Корсой» Качурой в Донецке украинские боевики обстреляли город. В частности, под обстрелом оказалась съемочная группа «Звезды».

Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов

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