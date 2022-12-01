Обстрел во время интервью с бойцом ВС РФ в Новой Каховке попал на видео
Министерство обороны России показало видео артиллерийского обстрела со стороны украинских националистов, который начался прямо во время интервью с российским военнослужащим в Новой Каховке в Херсонской области.
«Бьют по жилому сектору. Здесь находятся мирные жители, которые еще не смогли покинуть этот район», - сказал боец ВС РФ после произошедшего.
Через некоторые время военнослужащие направились к месту попадания снаряда. На видео - разрушенное здание, превратившееся в груду бетона.
Как отметили в МО, в настоящий момент российские подразделения на дальних подступах уничтожают диверсионно-разведывательные группы украинских боевиков, которые совершают рейды в район Каховской гидроэлектростанции.
После того как очередная попытка националистов приблизиться к дамбе провалилась, подразделения ВСУ продолжили наносить удары по жилым кварталам, в которых все еще остается мирное население.
В августе во время прощания с Ольгой «Корсой» Качурой в Донецке украинские боевики обстреляли город. В частности, под обстрелом оказалась съемочная группа «Звезды».
Материал подготовили: Анна Назайкина, Николай Баранов