В Севастополе поступили сообщения о «минировании» восьми школ и колледжа

Властям Севастополя поступили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах в восьми школах и Морском колледже. Как сообщил источник в правоохранительных органах, проводятся усилия по эвакуации школьников и студентов.

«По нашим данным, получены анонимные сообщения о "минировании" восьми школ в Севастополе и Морского колледжа», - сообщил источник РИА Новости.

Как сообщил временно исполняющий полномочия главы администрации города Симферополь Максим Балахонов, до этого поступали сообщении о «минировании» 14 школ города - из-за этого пришлось отменить занятия.

Ранее в Екатеринбурге ученики и работники 93 школ были эвакуированы после того, как появились сообщения о том, что ряд учебных заведений были якобы заминированы. Сообщения о «минировании» начали поступать в школы города еще с понедельника, 10 января. Однако в результате проверок сотрудники правоохранительных органов опасных веществ не обнаружили.