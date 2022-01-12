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В Екатеринбурге эвакуированы ученики и сотрудники более 90 школ после сообщений о «минировании»

Анна Назайкина
08:08 12.01.2022
Такие сообщения начали поступать в школы города еще с понедельника, однако правоохранители опасных веществ не обнаружили.
В Екатеринбурге эвакуированы ученики и сотрудники более 90 школ после сообщений о «минировании»
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В Екатеринбурге ученики и работники 93 школ были эвакуированы утром сегодня, 12 января, после того, как появились сообщения о том, что ряд учебных заведений были якобы заминированы. Об этом говорится в сообщении департамента образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 (7.00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», - сообщили в департаменте.

Следует отметить, что сообщения о «минировании» начали поступать в школы города еще с понедельника, 10 января. Однако в результате проверок сотрудники правоохранительных органов опасных веществ не обнаружили.

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