В Екатеринбурге эвакуированы ученики и сотрудники более 90 школ после сообщений о «минировании»

В Екатеринбурге ученики и работники 93 школ были эвакуированы утром сегодня, 12 января, после того, как появились сообщения о том, что ряд учебных заведений были якобы заминированы. Об этом говорится в сообщении департамента образования администрации города.

«Сегодня утром произошла массовая эвакуация школ Екатеринбурга из-за сообщений о минировании. На 9.00 (7.00 по московскому времени) известно об эвакуации детей и сотрудников из 93 зданий», - сообщили в департаменте.

Следует отметить, что сообщения о «минировании» начали поступать в школы города еще с понедельника, 10 января. Однако в результате проверок сотрудники правоохранительных органов опасных веществ не обнаружили.