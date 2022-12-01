Армия Армия Армия

Реанимировать броню, перебрать пулемет: как работают военные ремонтники в зоне СВО

Павел Кольцов
10:30 01.12.2022
Подразделения ремонтно-восстановительных бригад в кратчайшие сроки перебирают танковый пулемет, очищают от порохового нагара стволы артиллерийских пушек ради того, чтобы продлить срок службы вооружения, которое изнашивается от постоянной стрельбы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Пока промываются фильтры с танка, уже сняли и перебирают двигатель. В зоне боевых действий машины работают интенсивно, в экстремальных условиях. Двигатель и ходовая нуждаются в ремонте. Если поломка серьезная двигатель заменят целиком. Неисправный отправят на завод-изготовитель. Все для того, чтобы боевые машины в цехах ремонтно-восстановительного батальона надолго не задерживались.

На участке ремонта средств связи тоже кипит, но уже ювелирная работа. Внутренняя связь между членами экипажа или радиосвязь между боевыми машинами и командным пунктом. Починить могут все - от шлемофонов до радиостанций. Задача ремонтно-восстановительного батальона - оперативно устранять неисправности любых систем. Ремонтируют как боевую, так и специальную автомобильную технику.

Задачи выполняют и военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Профессиональные сварщики, механики, электрики без особого труда освоили порядок и правила ремонта боевой техники в полевых условиях. Срочную проходил механиком, дома работал водителем главы поселковой администрации. На участке ремонта вооружения Александр уже со знанием дела перебирает крупнокалиберный танковый пулемет.

Чистка канала ствола от порохового нагара проводится при обслуживании вооружения, в том числе танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня. Позволяет продлить срок службы орудия в условиях активного ведения стрельбы из него.

Боевая машина почищена, смазана, отремонтирована, но танк еще не готов к отправке в боевое подразделение. Наматывает круги по полигону возле расположения ремонтно-восстановительного батальона. Заключительный этап - проверка качества работы ремонтного батальона. Машина прибывает на площадку, где будет проверена исправность узлов и агрегатов. Боевая машина делает три контрольных выстрела, система заряжания, затвор, противооткатное устройство работают в штатном режиме.

На ходу проверяется механизм поворота башни. Машина готова к выполнению боевых задач. Колесная техника покидает батальон своим ходом. Гусеничная - на автотрале.

Это ремонтно-восстановительное подразделение Западного военного округа сформировано два года назад. Еще до начала специальной военной операции батальон выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике. Ежедневно специалисты только этого батальона возвращают в строй полтора десятка единиц военной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:40 В стране и мире
Видео
В Волгограде в сгоревшей машине нашли тело ребенка
09:00 В стране и мире
Росавиация продлила до 9 декабря ограничение на полеты в 11 аэропортов
08:12 В стране и мире
В России на 9% выросли тарифы на услуги ЖКХ
06:02 Армия
Видео
Град артиллерийских ударов: кадры подавления «натовских» гаубиц M777 ударами «Гиацинтов»
02:40 В стране и мире
Пентагон заключил контракт на закупку NASAMS для Украины на $1,2 млрд
Популярное
Видео
Шойгу: за время частичной мобилизации обучено более 300 тысяч резервистов и добровольцев
Видео
Шойгу заявил, что ВС РФ тестируют новые способы применения ракетных войск и артиллерии в ходе СВО
Видео
Корреспондент объяснил, почему Иосиф Сталин начинал наброски своих речей с буквы Z
Видео
Росархив: Великая Отечественная война началась на 45 минут раньше, чем считалось
Видео
Глава Конституционного суда высказался об отмене моратория на смертную казнь в РФ
Видео
МО РФ: технику 17-й танковой бригады ВФУ накрыли высокоточным оружием в ходе погрузки эшелона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.