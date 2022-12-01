Реанимировать броню, перебрать пулемет: как работают военные ремонтники в зоне СВО

Подразделения ремонтно-восстановительных бригад в кратчайшие сроки перебирают танковый пулемет, очищают от порохового нагара стволы артиллерийских пушек ради того, чтобы продлить срок службы вооружения, которое изнашивается от постоянной стрельбы.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пока промываются фильтры с танка, уже сняли и перебирают двигатель. В зоне боевых действий машины работают интенсивно, в экстремальных условиях. Двигатель и ходовая нуждаются в ремонте. Если поломка серьезная двигатель заменят целиком. Неисправный отправят на завод-изготовитель. Все для того, чтобы боевые машины в цехах ремонтно-восстановительного батальона надолго не задерживались.

На участке ремонта средств связи тоже кипит, но уже ювелирная работа. Внутренняя связь между членами экипажа или радиосвязь между боевыми машинами и командным пунктом. Починить могут все - от шлемофонов до радиостанций. Задача ремонтно-восстановительного батальона - оперативно устранять неисправности любых систем. Ремонтируют как боевую, так и специальную автомобильную технику.

Задачи выполняют и военнослужащие, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации. Профессиональные сварщики, механики, электрики без особого труда освоили порядок и правила ремонта боевой техники в полевых условиях. Срочную проходил механиком, дома работал водителем главы поселковой администрации. На участке ремонта вооружения Александр уже со знанием дела перебирает крупнокалиберный танковый пулемет.

Чистка канала ствола от порохового нагара проводится при обслуживании вооружения, в том числе танков, гаубиц, реактивных систем залпового огня. Позволяет продлить срок службы орудия в условиях активного ведения стрельбы из него.

Боевая машина почищена, смазана, отремонтирована, но танк еще не готов к отправке в боевое подразделение. Наматывает круги по полигону возле расположения ремонтно-восстановительного батальона. Заключительный этап - проверка качества работы ремонтного батальона. Машина прибывает на площадку, где будет проверена исправность узлов и агрегатов. Боевая машина делает три контрольных выстрела, система заряжания, затвор, противооткатное устройство работают в штатном режиме.

На ходу проверяется механизм поворота башни. Машина готова к выполнению боевых задач. Колесная техника покидает батальон своим ходом. Гусеничная - на автотрале.

Это ремонтно-восстановительное подразделение Западного военного округа сформировано два года назад. Еще до начала специальной военной операции батальон выполнял задачи в Сирийской Арабской Республике. Ежедневно специалисты только этого батальона возвращают в строй полтора десятка единиц военной техники.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов