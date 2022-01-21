Военные инженеры продемонстрировали мощь зарядов с тротилом в Подмосковье

Тактико-специальными учениями отметили подмосковные военные инженеры свой профессиональный праздник - 321-ю годовщину со дня создания.

Военнослужащие отработали наведение переправы через реку, скованную льдом. Чтобы очистить проход для установки понтонного моста, они использовали 75 килограммов тротила.

В это же время на другом участке полигона горящие завалы на дороге снесли инженерные машины разграждения. Их основная задача в войсках - открывать проходы для боевой техники. Еще одна группа инженеров, саперы, проверила условно заминированный участок дороги. Семь километров трассы обезвредили при помощи миноискателей и розыскных собак.

В Воронежской области военнослужащие инженерно-саперных подразделений провели тактико-специальные учения, в ходе которых уничтожили условного противника.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов