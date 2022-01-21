Инженеры ЗВО уничтожили «противника» под Воронежем с помощью бронетехники

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При обнаружении «противника» штурмовые подразделения блокировали действия неприятеля при поддержке танков Т-72Б3 и применили самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

Новый способ использования техники инженерных войск был применен на основе современного опыта ведения локальных конфликтов - с ее помощью бойцы проделывали проходы в минно-взрывных заграждениях, а также подавляли живую силу «противника».

Напомним, 21 января отмечается 321 годовщина со Дня образования инженерных войск. В мирное время инженерные подразделения задействованы для очистки от взрывоопасных предметов полей сражений Второй мировой войны и зон проведения контртеррористических операций, принимают непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.