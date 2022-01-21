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Инженеры ЗВО уничтожили «противника» под Воронежем с помощью бронетехники

06:58 21.01.2022
В ходе учений военнослужащие применили новый способ использования техники инженерных войск, основываясь на современном опыте ведения локальных конфликтов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальные учения в Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.

По замыслу учений, чтобы подойти к «захваченному» условным противником населенному пункту, инженерный разведывательный дозор изучил возможность наведения мостов через водные преграды на пути следования основных сил, а также установил объем разрушений и возможность их обхода.

© Минобороны РФ

При обнаружении «противника» штурмовые подразделения блокировали действия неприятеля при поддержке танков Т-72Б3 и применили самоходные установки разминирования УР-77 «Метеорит».

Новый способ использования техники инженерных войск был применен на основе современного опыта ведения локальных конфликтов - с ее помощью бойцы проделывали проходы в минно-взрывных заграждениях, а также подавляли живую силу «противника».

Напомним, 21 января  отмечается 321 годовщина со Дня образования инженерных войск. В мирное время инженерные подразделения задействованы для очистки от взрывоопасных предметов полей сражений Второй мировой войны и зон проведения контртеррористических операций, принимают непосредственное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

© Минобороны РФ

Сообщается, что в учениях под Воронежем было задействовано свыше 500 военнослужащих, а также более 30 единиц специальной и военной инженерной техники, включая танки Т-72Б3.

Т-72Б3 - сравнительно простая модернизация танка Т-72Б, которая позволяет с наименьшим количеством затрат и времени довести ряд его характеристик до уровня Т-90А.

В частности, на танк устанавливаются прицелы «Сосна-У» и 1А40-4, автомат сопровождения целей, радиостанция Р-168-25У-2  комплекс программно-аппаратного АВСКУ, пушка типа 2А46М-5-01, двигатель В-92С2Ф (1130 л. с.) с системами, обеспечивающими его работу.

Материал подготовили Алиса Кононенко и Николай Баранов.

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