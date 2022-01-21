Инженеры ЗВО уничтожили «противника» под Воронежем с помощью бронетехники
В ходе учений военнослужащие применили новый способ использования техники инженерных войск, основываясь на современном опыте ведения локальных конфликтов.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие инженерно-саперных подразделений гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) провели тактико-специальные учения в Воронежской области, сообщили в Минобороны РФ.
По замыслу учений, чтобы подойти к «захваченному» условным противником населенному пункту, инженерный разведывательный дозор изучил возможность наведения мостов через водные преграды на пути следования основных сил, а также установил объем разрушений и возможность их обхода.
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