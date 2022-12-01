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Зрячие во тьме: мобилизованные бойцы отработали ночной бой под Казанью

10:40 01.12.2022
Резервисты вели огонь по различным типам учебных целей - в том числе и по мишеням, которые имитируют живую силу и технику противника на расстоянии от 100 до 400 метров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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На полигоне под Казанью мобилизованные военнослужащие отработали навыки ночной стрельбы.

В ходе занятий они вели огонь по различным типам учебных целей - в том числе и по мишеням, которые имитируют живую силу и технику противника на расстоянии от 100 до 400 метров.

По словам инструкторов, все тренировки проходят с учетом опыта и условий специальной военной операции.

Ранее инструктор боевой подготовки рассказал, как обучают отправляющихся в зону спецоперации мотострелков.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов 

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