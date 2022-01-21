В Подмосковье полицейский выстрелил в голову жене

В Подольске подполковник полиции выстрелил в голову жене из табельного травматического револьвера «Гроза Р-03». Женщина госпитализирована с ранением затылка и закрытой черепно-мозговой травмой.

По версии правоохранителя, которую приводит Life, все произошло случайно - жена попыталась его обнять, когда тот чистил оружие. Полиция отпустила полковника под обязательство о явке в отделение.

«По данным следствия, в городском округе Подольск мужчина во время чистки травматического пистолета случайно произвел выстрел. В результате чего госпитализирована его 28-летняя сожительница», - сообщает подмосковная прокуратура.

В прошлом году в поселке Ильинский сотрудник полиции случайно ранил девушку, спасая ее от разъяренного алабая. Она получила ранение бедра и была доставлена в больницу.