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Как тебе такое: зачем Илон Маск вживил чип в голову обезьяне

Диана Сирази
20:38 09.04.2021
По словам изобретателя, цель его нового проекта - это помощь людям с тяжелыми заболеваниями.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Изобретатель Илон Маск явил миру примата, играющего в компьютерные игры силой мысли. На опубликованных кадрах видно, как сперва обезьяна пила банановый смузи из трубочки и управляла джойстиком, который потом у нее забрали, но движение виртуального объекта на экране продолжилось.

Все дело в том, что в каждое полушарие животного, которого зовут Пейджер, вживили чип с датчиками, считывающими активность нейронов и при этом связанных с телефоном. Похожий принцип работы - у беспроводных наушников, только в данном случае вместо них - мозг обезьяны.

«Первый продукт Neuralink позволит человеку с параличом использовать смартфон своим умом быстрее, чем тот, кто использует пальцы», - объяснил Маск в своем Twitter цель нового проекта.

Тренируясь на обезьянах, Илон Маск подбирается и к человеческому мозгу. Цель, утверждает он, исключительно медицинская и благородная - помочь людям с тяжелыми заболеваниями. Например, с Альцегеймером, Паркинсоном, деменцией, параличом.

Операцию по вживлению чипа делает не человек, а робот. Она занимает час, выписка производится в тот же день, общий наркоз не нужен.

Интерфейс Neuralink напоминает шайбу, диаметр которой составляет 23 миллиметра. С мозгом контактирует через тысячу тончайших проводов. Планируется, что чип даже можно будет менять и обновлять, как и любой гаджет.

Идеи Маска, кстати, не останавливаются на технологических прорывах в будущее, его интересует и прошлое. И это не только люди, в планах у изобретателя - воскресить исчезнувшие виды динозавров.

Если эта задумка воплотится в жизнь, то совсем скоро у нас может появиться возможность смотреть не на скелеты динозавров, а оказаться в настоящем «Парке Юрского периода», увидеть живого птеродактиля или ихтиозовра. Все технологии для этого уже есть.

Звучит интригующе, но жутковато. Однако авторы задумки уверяют, что в их парке появятся абсолютно новые динозавры, которые будут отличаться от своих прародителей. 

Для экспериментов нужна генетическая информация о вымерших динозаврах, а для этого придется откапывать в вечной мерзлоте их останки и извлечь ДНК.

«Это сложнее сделать. Геном ни одного динозавра в не секвенирован. Их ДНК не сохранилось в останках. Ученым было бы интереснее поизучать их геном. Есть близкородственные виды - рептилии и птицы, они наиболее близки к динозаврам. На основании рептилий проект Маска решил стартовать. Они будут постепенно превращать рептилий в мини, а потом и макрозавров... Проблема в том, что непонятно, что нужно менять. Мы не знаем геном вымерших динозавров. Но, видимо, его компания заявляет, что они будут делать что-то новое, похожее на динозавра», - объяснил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

Чтобы отправиться вперед в прошлое и все-таки создать динозавра, понадобятся десятки лет. Но пока неизвестно, приспособятся ли новые виды к нашей среде обитания. И это лишь один из множества существующих по данному поводу вопросов. В любом случае, проекты Маска впереди ждут множество испытаний, и прежде всего - временем. Но пока все фантастические планы идеально работают в голове у самого новатора.

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