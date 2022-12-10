В стране и мире Пожар в усадьбе в центре Москвы локализован на площади 50 «квадратов» Елизавета Потейчук В старинном здании в Малом Знаменском переулке горели межэтажные перекрытия. © Видео: МЧС РФ © Фото: Телеканал "Звезда" Читайте нас на: Возгорание в усадьбе Лопухиных в Москве удалось локализовать на площади 50 квадратных метров. Напомним, в старинном здании в Малом Знаменском переулке горели межэтажные перекрытия. «В настоящее время пожар локализован на площади 50 кв. метров», - сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Сообщения о возникновении пожара в усадебном комплексе поступили утром, 10 декабря. В усадьбе Лопухиных ранее находился Музей Рерихов, здание которого вскоре передали Пушкинскому музею. Сведений о пострадавших не поступало. Экспертное мнение и аналитика