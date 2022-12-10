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В Москве возник пожар в Пушкинском музее

Елизавета Потейчук
08:44 10.12.2022
Сведений о пострадавших не поступало.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
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В Москве в Малом Знаменском переулке загорелось старинное здание. Отмечается, что площадь возгорания составляет на данный момент 10 квадратных метров, горят межэтажные перекрытия. Информации о пострадавших нет.

По данным сервиса «Яндекс.карты», пожар происходит в усадьбе Лопухиных, где ранее находился Музей Рерихов. Здание вскоре передали Пушкинскому музею.

«В 06:43 10.12.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Хрущевский переулок, д. 2/12», - говорится в сообщении на сайте столичного МЧС.

Вчера в подмосковных Химках произошел пожар в торговом центре «Мега Химки». Возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Его площадь составила 7000 квадратных метров.

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