В Москве возник пожар в Пушкинском музее

Сведений о пострадавших не поступало.

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В Москве в Малом Знаменском переулке загорелось старинное здание. Отмечается, что площадь возгорания составляет на данный момент 10 квадратных метров, горят межэтажные перекрытия. Информации о пострадавших нет.

По данным сервиса «Яндекс.карты», пожар происходит в усадьбе Лопухиных, где ранее находился Музей Рерихов. Здание вскоре передали Пушкинскому музею.

«В 06:43 10.12.2022 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: г. Москва, Хрущевский переулок, д. 2/12», - говорится в сообщении на сайте столичного МЧС.

Вчера в подмосковных Химках произошел пожар в торговом центре «Мега Химки». Возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Его площадь составила 7000 квадратных метров.