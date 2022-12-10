В ЮАР восхитились быстротой восстановления Крымского моста после взрыва

При этом южноафриканский чиновник выразил желание перенять у России технологии реконструкции и строительства инфраструктуры.

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Глава администрации южноафриканского города Дурбан Муса Мбхеле восхитился, насколько быстро российские инженеры восстановили Крымский мост после теракта. Более того, чиновник выразил желание перенять у России технологии реконструкции и строительства инфраструктуры.

«Я удивлен, как русским удалось так быстро отстроить Крымский мост после теракта - мы бы хотели учиться у вас этим технологиям реконструкции, гражданского строительства, развитию транспорта и инфраструктуры. А также в сфере переработки отходов и санитарной обработки», - сказал Мбхеле в беседе с РИА Новости.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. На переправе взорвался грузовой автомобиль, после чего загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета.

ФСБ считает главным организатором теракта Управление разведки Минобороны Украины. По делу задержаны восемь человек, среди которых граждане России, Украины и Армении. Кроме того, спецслужбы отследили весь путь взорвавшегося фургона, а также грузовика, который привез взрывчатое вещество из-за границы.