NHK: Япония хочет разместить гиперзвуковое оружие на острове Хоккайдо

Оборонное ведомство планирует к 2026 году создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны.

© Фото: z03 ZUMAPRESS.com Globallookpress

Министерство обороны Японии намеревается разместить на северном острове Хоккайдо и юго-западном Кюсю гиперзвуковое оружие с дальностью действия до одной тысячи километров. Для этого оборонное ведомство планирует к 2026 году создать два новых подразделения в составе сухопутных сил самообороны.

Об этом информирует телеканал NHK со ссылкой на правительственные источники. Уточняется, что перед подразделениями будет стоять задача управлять установками, предназначенными для запуска баллистических ракет с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками. Такой блок отделяется от ракеты-носителя и планирует на цель после достижения конкретной высоты. Таким образом, считается, что их тяжелее перехватить, чем обычные ракеты.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида ответил на вопрос о заключении мира с Россией. По словам Кисиды, российско-японские отношения остаются крайне сложными.