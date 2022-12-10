Президент Туркмении поставил Россию на первое место в числе союзников
Россия занимает первое место среди союзников Ашхабада. Такое заявление сделал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который поучаствовал в расширенном заседании правительства с руководителями дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях.
«Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины», - цитирует слова Бердымухамедова газета «Нейтральный Туркменистан».
По словам туркменского лидера, на втором месте приоритетных внешнеполитических связей стоят США.
Ранее президент России Владимир Путин вручил председателю верхней палаты парламента и экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.