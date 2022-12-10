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Президент Туркмении поставил Россию на первое место в числе союзников

Елизавета Потейчук
06:38 10.12.2022
При этом на втором месте приоритетных внешнеполитических связей у Туркменистана стоят США.
Президент Туркмении поставил Россию на первое место в числе союзников
© Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress
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Россия занимает первое место среди союзников Ашхабада. Такое заявление сделал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который поучаствовал в расширенном заседании правительства с руководителями дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях.

«Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины», - цитирует слова Бердымухамедова газета «Нейтральный Туркменистан».

По словам туркменского лидера, на втором месте приоритетных внешнеполитических связей стоят США.

Ранее президент России Владимир Путин вручил председателю верхней палаты парламента и экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

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