В стране и мире Президент Туркмении поставил Россию на первое место в числе союзников Елизавета Потейчук При этом на втором месте приоритетных внешнеполитических связей у Туркменистана стоят США. © Фото: Iranian Presidency Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Россия занимает первое место среди союзников Ашхабада. Такое заявление сделал президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который поучаствовал в расширенном заседании правительства с руководителями дипломатических миссий Туркменистана в зарубежных странах и при международных организациях. «Наши взаимоотношения с Российской Федерацией носят стратегический характер. В ходе состоявшегося в июне текущего года моего официального визита в эту страну удалось достичь договоренностей о значительном наращивании партнерства по всем направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе по вопросам безопасности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, торговли, финансово-банковской системы, образования, культуры и медицины», - цитирует слова Бердымухамедова газета «Нейтральный Туркменистан». По словам туркменского лидера, на втором месте приоритетных внешнеполитических связей стоят США. Ранее президент России Владимир Путин вручил председателю верхней палаты парламента и экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Экспертное мнение и аналитика