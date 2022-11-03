Путин вручил экс-президенту Туркменистана орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Экс-президент Туркменистана удостоился российского ордена за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами.
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Президент России Владимир Путин вручил председателю верхней палаты парламента и экс-президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Указ о награждении Бердымухамедова орденом был подписан Путином еще в августе этого года.
Экс-президент Туркменистана удостоился российского ордена за большой вклад в укрепление стратегического партнерства между государствами.
Сам Бердымухамедов отметил, что воспринимает орден, как высокую оценку пути, который вместе прошли Москва и Ашхабад за долгие годы.
Ранее Путин назвал святой обязанностью всех уровней власти поддержку военнослужащих.