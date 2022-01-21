Киберспортсменов в РФ обяжут бегать и приседать

Министерство спорта РФ дополнило федеральный стандарт по подготовке киберспортсменов, включив в него приседания и бег. Согласно установке ведомства, в данном виде спорта физическим нагрузкам должно быть отведено в районе 25-40% времени тренировок.

Согласно принятым нормативам, мужчины должны будут преодолевать три километра за 15 минут, 100 метров - за 14,4 секунды. Также киберспортсмены мужского пола должны быть способны присесть 25 раз подряд, совершить наклон из положения стоя на +шесть сантиметров и поднять туловище не меньше, чем 33 раза за минуту.

От женщин требуется пробегать два километра за 12 минут, 100 метров за 17,6 секунды. Киберспортсменки должны выполнять 23 приседания и наклон на +восемь сантиметров, а также поднимать туловище 32 раза за минуту.

В список оборудования, необходимого спортсменам, оказались включены компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти, а также жестким диском, имеющим емкость минимум в два терабайта, клавиатура, мышь и монитор с диагональю не менее 19 дюймов. Документ представлен на портале правовой информации.

В конце прошлого года российские киберспортсмены впервые одержали победу на одном из наиболее престижных турниров по компьютерным играм - The International 10. Команда Team Spirit смогла выручить благодаря своему успеху более 18 миллионов долларов.