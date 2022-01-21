Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Киберспортсменов в РФ обяжут бегать и приседать

Анна Берестовая
00:59 21.01.2022
Минспорт включил физические нагрузки в нормативы для киберспортсменов.
Киберспортсменов в РФ обяжут бегать и приседать
© Фото: pexels.com
Читайте нас на:

Министерство спорта РФ дополнило федеральный стандарт по подготовке киберспортсменов, включив в него приседания и бег. Согласно установке ведомства, в данном виде спорта физическим нагрузкам должно быть отведено в районе 25-40% времени тренировок.

Согласно принятым нормативам, мужчины должны будут преодолевать три километра за 15 минут, 100 метров - за 14,4 секунды. Также киберспортсмены мужского пола должны быть способны присесть 25 раз подряд, совершить наклон из положения стоя на +шесть сантиметров и поднять туловище не меньше, чем 33 раза за минуту.

От женщин требуется пробегать два километра за 12 минут, 100 метров за 17,6 секунды. Киберспортсменки должны выполнять 23 приседания и наклон на +восемь сантиметров, а также поднимать туловище 32 раза за минуту.

В список оборудования, необходимого спортсменам, оказались включены компьютер с 16 гигабайтами оперативной памяти, а также жестким диском, имеющим емкость минимум в два терабайта, клавиатура, мышь и монитор с диагональю не менее 19 дюймов. Документ представлен на портале правовой информации.

В конце прошлого года российские киберспортсмены впервые одержали победу на одном из наиболее престижных турниров по компьютерным играм - The International 10. Команда Team Spirit смогла выручить благодаря своему успеху более 18 миллионов долларов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:24 В стране и мире
Блинкен заявил, что не ожидает прорывов от переговоров с Лавровым
00:23 В стране и мире
Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома
23:00 В стране и мире
Видео
Лавров прибыл в Женеву для переговоров с Блинкеном
22:50 В стране и мире
СК и прокуратура организовали проверки после пожара в электричке в Подмосковье
21:43 ОПК
Видео
Против любых препятствий: на что способны российские новейшие роботы «Уран»
Популярное
«Нет ничего»: Песков о встрече Путина и Зеленского
Видео
Серийные поставки морской версии ракеты «Циркон» начнутся в этом году
Видео
Новейшая подводная лодка «Магадан» принята в состав Военно-морского флота
Следствие предъявило обвинение в мошенничестве замглавы Минтранса Токареву
Байден допустил договоренности с РФ по стратегическим вооружениям на Украине
Видео
Российские военные разработали ускоренный метод тестирования на коронавирус
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.