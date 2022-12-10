Открытое горение ликвидировано на шинном заводе на Алтае

В тушении пожара были задействованы более сотни человек.

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Более суток было потрачено на тушение огня на шинном комбинате в Алтайском крае. Огнем было охвачено порядка тысячи квадратных метров. Горел четырехэтажный цех промышленного предприятия. Информацию приводит пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Открытое горение в производственном здании по проспекту Космонавтов ликвидировано», - приводит ТАСС слова ведомства.

Сообщается, что сотрудниками газодымозащитной службы были спасены три человека. В тушении пожара были задействованы более сотни человек. Причина возгорания в настоящее время еще не установлена.

Немногим ранее в подмосковных Химках произошел пожар в торговом центре «Мега Химки». Возгоранию был присвоен четвертый уровень сложности. Его площадь составила 7000 квадратных метров.