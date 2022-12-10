В МИД РФ заявили, что Киев и страны Запада призывают Грузию начать конфликт с Россией

Отмечается, что в текущей быстро меняющейся обстановке ситуация на Закавказье требует обсуждения.

© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

Украина и некоторые страны Запада призывают Грузию открыть второй фронт против РФ в Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Денис Гончар.

Дипломату задали вопрос о востребованности Женевских дискуссий по Закавказью. Гончар сообщил, что обстановка на международной арене стремительно меняется, и обсуждать ситуацию становится необходимым.

«Императивность регулярных контактов официальных представителей Тбилиси, Сухума и Цхинвала становится очевидной на фоне звучащих из Киева и отдельных западных столиц провокационных призывов к властям Грузии открыть "второй фронт" против России в Абхазии и Южной Осетии», - цитирует его ответ ТАСС.

Ранее появились слухи, что россиянам, желающим въехать в Грузию, якобы предлагают подписать документ, содержащий пункты об осуждении действий России «против независимых государств». Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин прокомментировал ситуацию и назвал предателями людей, подписавших бумагу.