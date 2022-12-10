Источник в Минобороны США сказал, что страх перед эскалацией изменился с самого начала нанесения Россией ударов по объектам Украины.

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В британских СМИ появилась информация, что теперь Пентагон молчаливо одобряет удары украинских националистов в глубине российской территории.

Как пишет The Times, это стало возможным после начатых Россией в октябре ударов по объектам украинской инфраструктуры. Источник в Минобороны США сообщил изданию, что теперь «все по-другому».

«Мы все еще используем те же расчеты эскалации, но страх перед эскалацией изменился с самого начала. Сейчас все по-другому», - приводит его слова газета.

Ранее было сказано, что долгосрочная цель США и их союзников по НАТО - ослабление или уничтожение России любой ценой, а также слом архитектуры безопасности в Евразии в целом. Данные слова принадлежат секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву во время переговоров с его таиландским коллегой.