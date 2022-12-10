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Ловушки для врага: кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО

03:04 10.12.2022
Минобороны РФ показало кадры боевых вылетов экипажей Су-25.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы нашей авиации.

Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к дальнейшей работе.

Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации. Боевые расчеты наносят огневое поражение противнику при помощи тактики кочующего орудия.

Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов

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