Ловушки для врага: кадры боевой работы российских штурмовиков Су-25 в зоне СВО
Экипажи штурмовиков Су-25 «Грач» нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений противника в зоне СВО. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы нашей авиации.
Пуски ракет выполнялись парами с малых высот. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.
В результате боевого применения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских националистов. После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к дальнейшей работе.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации. Боевые расчеты наносят огневое поражение противнику при помощи тактики кочующего орудия.
Материал подготовили: Анастасия Бобылева, Николай Баранов