Полиция самопровозглашенного Косово подтвердила открытие огня

Сообщается, что правоохранительные органы непризнанной республики якобы были вынуждены отвечать на нападения огнестрельным оружием.

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Полиция так называемого Косово сообщила, что 10 декабря открывала огонь в нескольких местах Косово и Метохии. Напомним, Республика Косово - частично признанное несколькими странами государство в Юго-Восточной Европе.

Полиция Косово отметила, что это был якобы ответный огонь по сербам. Как сообщает RT Balkan, «что т.н. подразделения полиции были вынуждены отвечать на нападения огнестрельным оружием».

Ранее приводилjсь заявление президента Александра Вучича, что Сербия направит запрос в НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии. Лидер Сербии отметил, что необходимо попытаться, хотя уверен, что этот запрос будет отклонен.

Также поступали сведения, что президент самопровозглашенной Республики Косово Вьеса Османи сообщила о перенесении даты муниципальных выборов в населенных сербами районах на севере края, где представители сербской общины ранее подали в отставку из всех структур Приштины. Решение было принято из-за напряженности в крае.