Здание планетария в Донецке разрушено в результате обстрела со стороны Украины
Центр Донецка подвергся массированной атаке киевских неонацистов 10 декабря.
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Здание планетария разрушено в центре Донецке в результате обстрела столицы ДНР украинскими националистами. О последствиях очередной массированной атаки со стороны Украины сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
«Очевидцы сообщают о разрушении здания нового планетария в Ворошиловском районе (Донецка)», - написал Кулемзин в Telegram-канале.
Напомним, что накануне украинские боевики выпустили по центру Донецка 20 ракет из РСЗО «Град».