Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома

Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал ироничной метафорой на новости, касающиеся последней украинской космической инициативы. Он выразил свою реакцию на планы украинской стороны, обратившись к кадрам из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого на основе знаменитого произведения Николая Васильевича Гоголя.

Рогозин написал в своем Twitter, что украинские ученые, согласно местным изданиям, обсуждают строительство космодрома близи побережья Черного моря - на границе Одесской и Николаевской областей. К публикации он прикрепил видео с кадрами из кинокартины, на которых кузнец Вакула летит верхом на черте.

Ранее специалисты холдинга Роскосмоса создали и представили проект солнечной космической электростанции. Согласно задумке разработчиков, такой комплекс сможет снабжать электроэнергией труднодоступные районы Земли.