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Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома

Анна Берестовая
00:23 21.01.2022
Рогозин ответил кадрами из «Вечеров на хуторе близ Диканьки» на новости про украинский космодром.
Рогозин иронично отреагировал на идею создания украинского космодрома
© Фото: Roscosmos via Globallookpress.com
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Глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин отреагировал ироничной метафорой на новости, касающиеся последней украинской космической инициативы. Он выразил свою реакцию на планы украинской стороны, обратившись к кадрам из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», снятого на основе знаменитого произведения Николая Васильевича Гоголя.

Рогозин написал в своем Twitter, что украинские ученые, согласно местным изданиям, обсуждают строительство космодрома близи побережья Черного моря - на границе Одесской и Николаевской областей. К публикации он прикрепил видео с кадрами из кинокартины, на которых кузнец Вакула летит верхом на черте.

Ранее специалисты холдинга Роскосмоса создали и представили проект солнечной космической электростанции. Согласно задумке разработчиков, такой комплекс сможет снабжать электроэнергией труднодоступные районы Земли.

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