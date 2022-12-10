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Украинские боевики выпустили четыре ракеты из HIMARS по Стаханову ЛНР

Игнат Далакян
22:49 10.12.2022
Информация о пострадавших уточняется.
Украинские боевики выпустили четыре ракеты из HIMARS по Стаханову ЛНР
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Globallookpress
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Украинские националисты обстреляли Стаханов в Луганской Народной Республике из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел: 20.30 по н.п. Стаханов с применением РСЗО HIMARS (4 ракеты). Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», - говорится в Telegram-канале представительства.

Ранее украинские националисты обстреляли Стаханов в ЛНР из РСЗО HIMARS, выпустив 2 ракеты по городу. Атака произошла в 01:45 по московскому времени.

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