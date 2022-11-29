Песков: идея газового союза РФ, Узбекистана и Казахстана отвечает интересам стран

© Фото: Газпром

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об идее «газового союза» России, Казахстана и Узбекистана.

По словам представителя Кремля, эта идея еще будет продолжать оформляться. Он отметил, что маршруты поставок голубого топлива в этом регионе являются чрезвычайно актуальными.

«Это огромная, обширная территория в очень важном регионе, и, конечно, маршруты, поставки энергоносителей, газа и так далее чрезвычайно актуальны для этой территории. Там очень разветвленная сеть и, конечно, координация действий - это то, что будет соответствовать интересам всех трех стран упомянутых», - сказал он.

Ранее появились сообщения о том, что российский лидер вместе с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым в ходе встречи обсуждали создание «тройственного газового союза».