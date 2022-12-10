В РПЦ заявили, что «рана» конфликта на Украине будет исцелена

© Фото: Bai Xueqi, Xinhua, Globallookpress

Русская православная церковь находится в одном каноническом пространстве с верующими на Украине и никогда не предавала их. Замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе рассказал о единстве веры с УПЦ.

«Никто украинских прихожан не предавал. В каноническом пространстве мы с ними составляем единое целое, кроме тех, кто сам из этого пространства выходит. Мы молимся тем же святым, принимаем те же таинства. Поэтому, несмотря на все политические нестроения, войны, которые были и будут в истории человечества, думаю, что эта рана будет исцелена - и вновь мы сможем едиными устами славить одного Бога», - сказал Кипшидзе в эфире «Россия 24».

Напомним, что РПЦ неоднократно заявляла о поддержке Украинской православной церкви, которая сейчас подвергается гонениям со стороны киевского режима. Ранее сообщалось об обысках на территории Киево-Печерской лавры и в резиденции управляющего делами канонической Украинской православной церкви митрополиту Антония.