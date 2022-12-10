В Дрездене задержан открывший стрельбу мужчина, его мать найдена убитой
Подозреваемый взят под стражу и ранен, сообщают местные СМИ.
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Стрелявший в центре Дрездена мужчина задержан, в многоквартирном доме найден труп его матери. Об этом сообщают немецкие СМИ со ссылкой на полицию.
«Взятие в заложники закончено, подозреваемый взят под стражу и ранен», - сообщает издание Focus со ссылкой на пресс-службу полиции.
Как передает издание, полиция предполагает, что у мужчины имеется психическое заболевание. Параллельно с операцией в многоквартирном доме на юге Дрездена была обнаружена мертвая женщина. Подозреваемый - 40-летний сын женщины.
Ранее в немецком Дрездене полиция начала спецоперацию, которая связана с подозрением в захвате заложников, после сообщений о стрельбе. В связи с этим была закрыта рождественская ярмарка Штрицельмаркт.