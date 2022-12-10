МИД РФ предприняла демарш по факту сжигания флага России в Финляндии

Во время шествий в честь Дня независимости Финляндии группа лиц сожгла российский флаг, что в дипведомстве РФ назвали недопустимым актом надругательства.

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Российское Министерство иностранных дел предприняло дипломатический демарш по факту надругательства над государственным флагом в Финляндии. Ведомство сообщили, что 6 декабря группа лиц сожгла российский флаг во время массовых шествий в честь Дня независимости Финляндии.

«В этой связи в отношении финляндской стороны по линии МИД России предпринят дипломатический демарш, в ходе которого было заявлено, что подобные действия рассматриваются в Москве как беспрецедентный недопустимый акт надругательства над государственным символом нашей страны. К финским властям обращено требование о привлечении совершивших данное преступление к ответственности и принятии мер по исключению впредь таких экстремистских выходок», - сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее в Госдуму РФ поступила президентская поправка к законопроекту о лишении приобретенного гражданства. Сам законопроект принят нижней палатой Федерального собрания в первом чтении. Поправка касается оскорбления символов Российской Федерации - граждане, надругающиеся над флагом и гербом РФ, могут лишиться российского паспорта.