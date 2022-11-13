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Госдума рассматривает поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за надругательство над флагом

Анастасия Бобылева
08:40 13.11.2022
Нижняя палата Федерального собрания продолжает рассмотрение поправок к принятому в первом чтении законопроекту о лишении приобретенного российского гражданства.
Госдума рассматривает поправку о лишении приобретенного гражданства РФ за надругательство над флагом
© Фото: РИА Новости
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В Госдуму поступила президентская поправка к законопроекту о лишении приобретенного гражданства. Сам законопроект принят нижней палатой Федерального собрания в первом чтении. Поправка касается оскорбления символов Российской Федерации - граждане, надругающиеся над флагом и гербом РФ, могут лишиться российского паспорта.

В перечень преступлений, указанных в 24-й статье законопроекта, добавлена статья УК РФ 329 «Надругательство над Государственным гербом Российской Федерации или Государственным флагом Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что приобретенное гражданство могут также отобрать за дискредитацию ВС РФ. Помимо этого, поправка предусматривает лишение российского подданства за публичные призывы к действиям против территориальной целостности России.

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