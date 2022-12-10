В Дрездене полиция проводит спецоперацию после сообщений о стрельбе

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В немецком городе Дрезден полиция немецкой федеральной земли Саксония проинформировала о проведении операции, которая связана с подозрением в захвате заложников. В связи с этим закрыта рождественская ярмарка Штрицельмаркт, и правоохранители просят избегать посещения центра Дрездена.

«В связи с этим (торговый центр) Altmarktgalerie и прилегающие районы эвакуируются», - приводит РИА Новости сообщение полиции.

Немецкая газета Bild сообщила, что неизвестный мужчина якобы пытался ворваться в редакцию радиостанции «Радио Дрезден». Злоумышленник, по предварительным данным, застрелил женщину. Мужчина сразу же сбежал и забаррикадировался в одно из помещений вблизи торгового центра после вызова полицейских.