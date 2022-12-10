Румынские военные водолазы уничтожили морскую мину у берегов Черного моря

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Румынские военные водолазы уничтожили морскую мину, обнаруженную вблизи порта Констанца в Черном море.

Мину, дрейфующую примерно в 2,5 морской мили от северного пирса порта Констанца, обнаружил сегодня утром турецкий сухогруз «Ахмет Хан», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румынских ВМС. Сообщается, что группа военных водолазов прибыла на двух катерах и уничтожила мину при соблюдении необходимых мер безопасности.

В пресс-службе Военно-морских сил Румынии отметили, что с начала специальной военной операции РФ на Украине до настоящего времени были уничтожены примерно 40 морских мин в западном бассейне Черного моря. Уточняется, что это уже четвертая операции военных водолазов Румынии по нейтрализации морских мин.

Ранее рыболовный катер Турции подорвался на плавучей мине в Черном море. Сообщалось, что лодка получила большую пробоину и начала тонуть, однако подоспевшим рыбацким баркасам удалось отбуксировать судно к берегу.