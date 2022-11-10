Рыболовный катер Турции подорвался на мине в Черном море: видео

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Турецкий рыболовный катер подорвался на плавучей мине в Черном море. Инцидент произошел у северо-западного побережья Турции. По предварительным данным, никто не пострадал. Лодка получила большую пробоину и начала тонуть.

На помощь судну сразу выдвинулись катера береговой охраны. Однако первыми подоспели рыбацкие баркасы. Они отбуксировали поврежденное судно в ближайший порт.

Турецкие СМИ сообщают, что мина, с которой столкнулась лодка, могла быть одним из тех дрейфующих боеприпасов, о которых еще в марте предупреждала ФСБ России.

После начала спецоперации Украина заминировала подходы к своим портам. Турецкие военные уже несколько раз уничтожали плавучие боеприпасы у побережья страны. Но впервые на мине подорвалось гражданское судно.

Ранее в сентябре тральщик из Румынии получил пробоину от мины в Черном море. В то время из-за неблагоприятных погодных условий дрейфовавшая морская мина ударила в борт корабля.