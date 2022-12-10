Аргентина победила сборную Нидерландов и вышла в полуфинал ЧМ-2022
Основное время игры завершилось счетом 2:2, после была серия пенальти, которая закончилась со счетом 4:3.
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Аргентинская сборная обыграла Нидерланды на Чемпионате мира по футболу в Катаре. Команда вышла в полуфинал.
Основное время игры завершилось счетом 2:2. Затем в серии пенальти аргентинцы обыграли своих соперников со счетом 3:4.
Ранее в полуфинал прошла команда Хорватии, обыграв сборную Бразилии со счетом 4:2 в серии пенальти.