Захарова провела аналогию с попыткой госпереворота в ФРГ и «евромайданом» на Украине

© Фото: Boris Roessler, dpa, Globallookpress

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова задалась вопросом, почему немецкие политики, осудившие попытку госпереворота в ФРГ, поддержали «евромайдан» на Украине. При этом дипломат подчеркнула, что речи о смене власти в Германии нет и привела в пример президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера, который говорит о «германской либеральной демократии, которая защитила себя», и он же при этом поддержал «евромайдан» на Украине.

Также Мария Захарова поставила вопрос, не относятся ли к попытке переворота захват органов власти ультраправыми радикалами.

«Если да, то почему как минимум три министра иностранных дел Германии прямо и политически поддерживали это, когда речь идет об Украине? Если нет, то о какой вообще попытке coup d'tat (С французского «госпереворот». - Прим. ред.) можно говорить сейчас с этими… "рейхсбюргерами"? Это прямой вопрос, на который Берлин обязан ответить», - написала Захарова у себя в Telegram.

Напомним, Напомним, газета Zeit 7 декабря сообщила, что в Германии полиция и спецназ GSG9 проводят одну из крупнейших операций против организации правых экстремистов, которые планировали совершить штурм бундестага.