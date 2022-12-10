Российские бойцы уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Град» в районе Северска

В Минобороны отметили, что украинские подразделения были усилены иностранными наемниками.

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Российские военнослужащие в районе населенного пункта Северск в ДНР уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град»», - сказал на брифинге Конашенков.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как работают экипажи САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации. Экипажи «Мста-С М2» выполняют огневое прикрытие сухопутных войск на всех направлениях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.