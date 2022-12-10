Армия Армия Армия

Российские бойцы уничтожили две украинские боевые машины РСЗО «Град» в районе Северска

13:19 10.12.2022
В Минобороны отметили, что украинские подразделения были усилены иностранными наемниками.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
Читайте нас на:

Российские военнослужащие в районе населенного пункта Северск в ДНР уничтожили две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» украинских националистов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град»», - сказал на брифинге Конашенков.

Ранее российское оборонное ведомство показало, как работают экипажи САУ «Мста-С М2» в зоне спецоперации. Экипажи «Мста-С М2» выполняют огневое прикрытие сухопутных войск на всех направлениях.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:17 Армия
Видео
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 50 националистов на донецком направлении
12:41 В стране и мире
С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности
11:50 В стране и мире
Володин потребовал компенсаций для жителей Донбасса от Германии и Франции
10:31 В стране и мире
Видео
Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве ликвидирован
10:17 В стране и мире
Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении оружия Киеву
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.