Армия Армия Армия

Зоркие БПЛА: как батальон «Сомали» успешно сорвал попытку националистов атаковать Пески

Владислав Кустов
12:22 10.12.2022
В результате боя до 50 украинских националистов были ликвидированы, пять бронемашин противника - подбиты.
© Видео: Телеканал "Звезда" © Фото: Телеканал "Звезда"
Читайте нас на:

Подъезжать к Пескам можно только на БМП, причем сверху, ибо что дорога периодически обстреливается. Все внимание в небо. Командир машины отдает приказ бойцам, если будет замечен вражеский коптер, открывать огонь. Съемочная группа добирается без происшествий.

Пески - один из самых передовых населенных пунктов. Слышно, как идут бои где-то на окраинах. Именно здесь сейчас происходят основные действия на этом направлении.

За рабочим местом оператор дрона из батальона «Сомали» с позывным «Фунт» часами вглядывается в монитор, чтобы не пропустить ни один танк, ни один бронетранспортер противника. В случае обнаружения в ход идет артиллерия. Накануне была вовремя обнаружена и отражена атака украинских боевиков. Техника противника кучно, нарезая круги, чтобы не попасть под артобстрел, движется в сторону позиций батальона «Сомали» с направления населенного пункта Водяное.

«Артиллерия работала замечательно. Они их на подъезде еще начали ловить. У этих началась, я так понял, паника. Они там восьмерками катались по полю перед позициями нашими. Долго не могли высадить десант», - отметил военнослужащий с позывным «Фунт».

Украинские танки прикрывают бронетранспортеры иностранного производства с десантом. Боевики сразу после высадки залегают на землю. Сомалийцы, заранее обнаружив противника, приготовили сюрприз.

«Заставили их поверить в то, что нас на позициях нет. Противник подкатился ближе к позициям, начал выгружать десант. После чего наши бойцы из «Сомали» встали на позициях в окопах и начали уничтожать противника на расстоянии в 20-30 метров», - описывает военнослужащий НМ ДНР из батальона «Сомали» с позывным «Геша».

Как итог - до 50 украинских националистов были ликвидированы, пять бронемашин - подбиты. Батальон «Сомали» остался без потерь, и все это благодаря зорким камерам беспилотников. В этом вооруженном конфликте некогда гражданские квадрокоптеры выполняют много новых задач, и даже становятся ударными, благодаря смекалке бойцов.

Украинские боевики пытаются эвакуировать в результате очередной неудачной атаки раненых бойцов. Над бронетранспортером завис дрон с гранатой. Несколько секунд. Взрыв. Такие дроны позволяют уничтожать небольшие цели, не отвлекая артиллерию. Боец с позывным«Восьмой» заметил, как несколько боевиков нырнули в окоп. Сброс. И головы противнику не поднять.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:17 Армия
Видео
МО РФ: российские бойцы уничтожили более 50 националистов на донецком направлении
12:41 В стране и мире
С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности
11:50 В стране и мире
Володин потребовал компенсаций для жителей Донбасса от Германии и Франции
10:31 В стране и мире
Видео
Пожар в усадьбе Лопухиных в Москве ликвидирован
10:17 В стране и мире
Небензя предупредил о правовых последствиях участия США в наведении оружия Киеву
Популярное
Видео
Опубликованы кадры обмена Виктора Бута на американку Грайнер
Видео
Космический карнавал: одновременное противостояние Марса и его покрытие полной Луной показали на видео
Видео
Путин заявил, что россияне гордятся теми, кто сейчас отстаивает право на независимость страны
Видео
«В тени вулкана»: заслуженный летчик РФ рассказал о самом опасном полете в жизни
Видео
Автор «Бандитского Петербурга» назвал «Кресты» развалившимся замком Люцифера
Видео
Эксперт объяснил, как связаны заговорщики из ФРГ и российский газ
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.