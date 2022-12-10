Зоркие БПЛА: как батальон «Сомали» успешно сорвал попытку националистов атаковать Пески

В результате боя до 50 украинских националистов были ликвидированы, пять бронемашин противника - подбиты.

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Подъезжать к Пескам можно только на БМП, причем сверху, ибо что дорога периодически обстреливается. Все внимание в небо. Командир машины отдает приказ бойцам, если будет замечен вражеский коптер, открывать огонь. Съемочная группа добирается без происшествий.

Пески - один из самых передовых населенных пунктов. Слышно, как идут бои где-то на окраинах. Именно здесь сейчас происходят основные действия на этом направлении.

За рабочим местом оператор дрона из батальона «Сомали» с позывным «Фунт» часами вглядывается в монитор, чтобы не пропустить ни один танк, ни один бронетранспортер противника. В случае обнаружения в ход идет артиллерия. Накануне была вовремя обнаружена и отражена атака украинских боевиков. Техника противника кучно, нарезая круги, чтобы не попасть под артобстрел, движется в сторону позиций батальона «Сомали» с направления населенного пункта Водяное.

«Артиллерия работала замечательно. Они их на подъезде еще начали ловить. У этих началась, я так понял, паника. Они там восьмерками катались по полю перед позициями нашими. Долго не могли высадить десант», - отметил военнослужащий с позывным «Фунт».

Украинские танки прикрывают бронетранспортеры иностранного производства с десантом. Боевики сразу после высадки залегают на землю. Сомалийцы, заранее обнаружив противника, приготовили сюрприз.

«Заставили их поверить в то, что нас на позициях нет. Противник подкатился ближе к позициям, начал выгружать десант. После чего наши бойцы из «Сомали» встали на позициях в окопах и начали уничтожать противника на расстоянии в 20-30 метров», - описывает военнослужащий НМ ДНР из батальона «Сомали» с позывным «Геша».

Как итог - до 50 украинских националистов были ликвидированы, пять бронемашин - подбиты. Батальон «Сомали» остался без потерь, и все это благодаря зорким камерам беспилотников. В этом вооруженном конфликте некогда гражданские квадрокоптеры выполняют много новых задач, и даже становятся ударными, благодаря смекалке бойцов.

Украинские боевики пытаются эвакуировать в результате очередной неудачной атаки раненых бойцов. Над бронетранспортером завис дрон с гранатой. Несколько секунд. Взрыв. Такие дроны позволяют уничтожать небольшие цели, не отвлекая артиллерию. Боец с позывным«Восьмой» заметил, как несколько боевиков нырнули в окоп. Сброс. И головы противнику не поднять.

Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов.