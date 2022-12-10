МО РФ: российские бойцы уничтожили более 50 националистов на донецком направлении

Также в ДНР уничтожена американская радиолокационная станция AN/TPQ-36 и РСЗО «Град».

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Российские Вооруженные силы уничтожили на донецком направлении более 50 украинских националистов за сутки. Также были поражены три пикапа и два БМП. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Донецком направлении российские подразделения, продолжали наступательные действия, выбивая противника из укрепленных опорных пунктов. За стуки на данном направлении уничтожено более 50 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, бронетранспортер и три пикапа», - заявил Конашенков.

В районе населенного пункта Торское в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. В районе населенного пункта Северск Донецкой народной республики на огневой позиции уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов