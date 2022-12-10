ВС РФ уничтожили свыше 30 украинских боевиков в Харьковской области

Также в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка уничтожено три украинских пикапа.

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Российские Вооруженные силы уничтожили в Харьковской области более 30 украинских боевиков за сутки. Также были поражены три пикапа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа», - заявил Конашенков.

Ранее в Харьковской области высокоточным оружием ВКС России было уничтожено свыше 90 наемников из Польши. Кроме того, в российском оборонном ведомстве добавили, что в Ильичевке в Донецкой Народной Республике были уничтожены две пусковые установки HIMARS американского производства.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов