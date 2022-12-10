С личного дела Юрия Гагарина сняли гриф секретности

Так, в частности, в личное дело входят анкета, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, сведения о семейном положении и характеристики с места учебы.

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Роскосмос инициировал снятие грифа секретности с личного дела первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Личное дело Гагарина хранится в архиве Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

«В сентябре этого года по инициативе Роскосмоса с исторического документа сняли гриф секретности, и теперь он доступен исследователям», - пишет официальный журнал Роскосмоса «Русский космос».

В частности, в личное дело входят анкета, подробная таблица о прохождении действительной военной службы в Советской армии, перечень должностей в отряде космонавтов от слушателя до летчика-инженера-космонавта, информация о семейном положении, характеристики с места учебы и прочее.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» приняла решение прекратить работы по подготовке к выходу в открытый космос Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина.