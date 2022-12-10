Володин потребовал компенсаций для жителей Донбасса от Германии и Франции

© Фото: Сергей Аверин, РИА Новости

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин заявил, что Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. При этом предыдущие главы этих государств бывший канцлер Ангела Меркель и экс-президент Франсуа Олланд, по мнению политика, ответить за неисполнение Минских договоренностей.

«Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Заранее спланированное неисполнение обязательств, взятых в результате подписания международного соглашения, - это не только потеря доверия, но и преступление, за которое подписанты минских договоренностей - Меркель, Олланд и Порошенко - должны ответить», - написал Володин у себя в Telegram-канале.

Кроме того, спикер ГД выразил мнение, что сложившаяся вокруг Украины ситуация стала следствием «лживой политики лидеров» этих государств.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что для Европы и США не существует «хороших русских».